В Іспанії через повінь кількість жертв перевищила 100 осіб

Кількість жертв повеней в Іспанії перевищила 100 осіб.

Як повідомляє Europa Press в четвер, 31 жовтня, про це розказала мер Валенсії Марія Хосе Катала, пише Кореспондент.

За її словами, вранці виявили тіла восьми загиблих у гаражі в районі Ла-Торре. Серед них – офіцер місцевої поліції.

Одну людину у цьому гаражі виявили живою і госпіталізували, але вона померла в лікарні. Ще одну загиблу жінку виявили у неї вдома.

Таким чином загальна кількість жертв повеней в Іспанії зросла до 104.

За інформацією El Mundo, поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від шторму Дана.

Арешти почалися 30 жовтня, більшість з них пов’язані з крадіжками в торговому центрі в муніципалітеті Альдаї у Валенсії.

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