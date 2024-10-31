В Іспанії через повінь кількість жертв перевищила 100 осіб
Кількість жертв повеней в Іспанії перевищила 100 осіб.
Як повідомляє Europa Press в четвер, 31 жовтня, про це розказала мер Валенсії Марія Хосе Катала, пише Кореспондент.
За її словами, вранці виявили тіла восьми загиблих у гаражі в районі Ла-Торре. Серед них – офіцер місцевої поліції.
Одну людину у цьому гаражі виявили живою і госпіталізували, але вона померла в лікарні. Ще одну загиблу жінку виявили у неї вдома.
Таким чином загальна кількість жертв повеней в Іспанії зросла до 104.
За інформацією El Mundo, поліція Іспанії заарештувала 39 осіб, у тому числі кількох неповнолітніх, за крадіжки в районах, які найбільше постраждали від шторму Дана.
Арешти почалися 30 жовтня, більшість з них пов’язані з крадіжками в торговому центрі в муніципалітеті Альдаї у Валенсії.