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На війні з росією загинув енергетик із Харківщини

На війні з росією загинув енергетик із Харківщини

28 жовтня в селищі Кочеток Чугуївського району Харківської області попрощались з 29-річним захисником України, військовим Олександром Кутєповим.

Про це повідомили в Чугуївській міській раді.

Олександр Кутєпов народився і прожив все своє життя в Кочетку. У цивільному житті працював водієм у Чугуївському РЕМ. Служити пішов добровольцем у лютому 2022 року, відразу після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сержант Кутєпов служив у 113-ї бригаді на посаді т. в. о. командира взводу розвідувальної роти. Загинув військовий на Донеччині поблизу села Шахтарське.

У Олександра залишились батьки, дружина і трирічний син.

Агентство Телевидения Новости

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