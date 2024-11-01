У Харківській області на пожежі загинув чоловік: причина загоряння встановлюється

31 жовтня близько 23:52 в приватному житловому будинку в селі Копанка Ізюмського району на Харківщині виникла побутова пожежа. Вогонь охопив площу 50 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На місце виклику виїхали вогнеборці місцевих пожежних команд Андріївка та Донець.

В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 53-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 00:55, ліквідація – о 04:06.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости