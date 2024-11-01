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У Харківській області на пожежі загинув чоловік: причина загоряння встановлюється
31 жовтня близько 23:52 в приватному житловому будинку в селі Копанка Ізюмського району на Харківщині виникла побутова пожежа. Вогонь охопив площу 50 кв. м.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На місце виклику виїхали вогнеборці місцевих пожежних команд Андріївка та Донець.
В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 53-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулась о 00:55, ліквідація – о 04:06.
Причина виникнення загоряння встановлюється.