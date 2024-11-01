Окупанти били по Харкову та Дергачах авіабомбами ФАБ-250: дані прокуратури

31 жовтня близько 21:15 зс рф завдали авіаційного удару по Київському району Харкова. Пошкоджено житловий будинок, автомобілі. Гострої реакції на стрес зазнали чоловік та жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Орієнтовно у цей же час ворог також здійснив авіаатаку на місто Дергачі. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства. Виникла пожежа. Охоронець отримав поранення склом. У водія та ще одного охоронця діагностували гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, удари по Харкову та Дергачах були завдані ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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