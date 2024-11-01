Пожежу на підприємстві під Харковом після авіаудару ліквідували: відео

Ввечері 31 жовтня, близько 21:00, росіяни завдали авіаудару по цивільному підприємству в місті Дергачі Харківського району. Постраждали троє людей

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Як розповів Задоренко, на місці удару сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Внаслідок обстрілу постраждали охоронці цього підприємства – чоловіки 39-річний та 64-річний чоловіки, а також ще один 42-річний чоловік.

«Це підприємство – одне з небагатьох, яке відновило роботу в умовах повномасштабної війни і давало робочі місця десяткам людей», – зазначив Задоренко.

Також близько 2:40 1 листопада росіяни вдарили КАБом по садовому товариству поблизу села Білаші, пошкодивши лінію електропередачі. Інформації про постраждалих у результаті цього удару не надходила.

Агентство Телевидения Новости