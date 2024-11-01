Громаді Харкова буде повернуто землі вартістю майже 180 млн гривень

Суд апеляційної інстанції задовольнив три позови Немишлянської окружної прокуратури Харкова про визнання недійсними договорів оренди землі та повернення земельних ділянок загальною площею понад 3 га.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що на підставі рішень Харківської міської ради у 2020 році товариству з обмеженою відповідальністю в оренду передано три земельні ділянки, розташовані по вул. Олімпійській та просп. Петра Григоренка, для будівництва багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Вартість ділянок складає майже 180 млн гривень.

Однак вказані рішення органу місцевого самоврядування не відповідають вимогам законодавства. Відповідно до норм Земельного кодексу України та Закону України «Про оренду землі», передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів. Оскільки вони не проводились, договори оренди укладені незаконно.

Прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з трьома відповідними позовами, у задоволенні яких було відмовлено. Не погоджуючись з вказаними рішеннями та послідовно відстоюючи позицію, прокурори оскаржили їх в апеляційному порядку. Постановами Східного апеляційного господарського суду позови задоволено.

Агентство Телевидения Новости