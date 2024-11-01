У Харкові жінка за 17 тис. доларів обіцяла допомогти ухилянту з ТЦК та МСЕК

Жителька Харкова обіцяла знайомому вплинути на ТЦК, МСЕК та прикордонну службу за 17 тис. доларів для ухилення від мобілізації. За даними слідства, у червні 2024 року харківʼянка запропонувала своєму знайомому оформити «групу інвалідності» для уникнення мобілізації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка повідомила, що має «звʼязки» серед посадових осіб РТЦК та СП, медико-соціальної експертної комісії та Державної прикордонної служби України.

Вона запевнила, що чоловік отримає необхідну групу інвалідності, навіть не відвідуючи медичний заклад, після чого у РТЦК та СП чоловіку нададуть потрібні документи із занесенням до електронних баз.

Фігурантка додала, що вже не вперше вирішує таке «питання» та організує видачу пакета документів, з яким він зможе безперешкодно перетнути державний кордон України. За «послугу» вона оголосила ціну 17 тис. доларів, які отримати не встигла.

Прокурорами Харківської окружної прокуратури Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки за фактом пропозиції та обіцянки здійснити вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Жінку судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова. Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости