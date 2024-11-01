На Харківщині затримали лісника, який під час окупації працював на ворога
Працівники ДБР затримали майстра лісу Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство», який під час окупації смт Великий Бурлук Куп’янського району працював на ворога.
Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.
Майстер добровільно погодився обійняти аналогічну посаду у незаконно створеному окупантами на базі його підприємства «ГП «Купянское лесное хозяйство» військово-цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області». На цій посаді він виконував організаційно-розпорядчі обов’язки, давав вказівки своїм підлеглим.Після звільнення населеного пункту він залишився у Великому Бурлуці, сподіваючись, що його співпраця з ворогом не потрапить у поле зору правоохоронців.
У ході слідства також з’ясувалось, що він публікував на своїх сторінках у соцмережах коментарі, що містять ознаки виправдовування збройної агресії рф проти України та визнання останньої громадянським конфліктом.Наразі також перевіряється інформація, що він підтримував зв’язок з представниками фсб рф.
Майстра лісу затримано, йому повідомлено про підозру у зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території заперечення збройної агресії росії, а також у визнанні правомірною окупації частини території України та (ч. 5 ст. 111-1 КК, ч. 3 ст. 436-2 України). Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення.