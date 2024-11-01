У Харкові п’яний чоловік ображав свою матір: на нього склали адміністративний протокол

У стані алкогольного сп’яніння порушник ображав літню жінку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про сімейну сварку надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 30 жовтня близько 16:30.За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

По прибуттю поліцейські встановили, що щодо 76-річної жінки її син вчиняє психологічне насильство.

На 53-річного кривдника правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Співробітники сектору протидії домашньому насильству провели профілактичну бесіду з чоловіком та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Поліцейські закликають не замовчувати випадки вчинення домашнього насильства та звертатися на лінію 102 для надання допомоги та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости