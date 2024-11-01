У пошкодженому будинку на Салтівці відновили комунальні послуги

У багатоповерховому житловому будинку на вул. Нескорених, в який увечері 30 жовтня влучила ворожа авіабомба, відновлено надання комунальних послуг.

Про це сьогодні, 1 листопада, повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону.За його словами, у всіх під’їздах, окрім того, куди було пряме влучення, відновлено тепло-, водо-, електро- та газопостачання.

«Також практично у всьому будинку закрили контури, тому люди мають можливість там жити. Під’їзд, куди було пряме влучення, будемо розбирати. Зараз готується відповідне проєктне рішення, бо руйнування дуже серйозні. П’ять поверхів зруйновано повністю, і потрібно зробити все, щоб запобігти обвалу цього під’їзду», – зазначив мер.

Також він повідомив, що внаслідок терористичного удару по багатоповерхівці постраждали 36 харків’ян, троє людей загинули. Зараз в медичних закладах на лікуванні перебувають 10 людей, двоє з них – у тяжкому стані.

Агентство Телевидения Новости