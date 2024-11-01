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Харків’янка виборола три «золота» на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Харків’янка виборола три «золота» на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Харківська важкоатлетка Світлана Москвіна (Самуляк) – абсолютна чемпіонка Європи серед юніорів.

Про це повідомляє ХОВА.

З 26 жовтня по 3 листопада в Польщі проходить чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді.

За підсумками спортивних виступів спортсменка Харківської області здобула 3 золоті медалі.

У змаганнях серед молоді U-23 у вазі до 64 кг Світлана підняла 103 кг у ривку, 120 кг – у поштовху та за сумою двоборства – 223 кг, здобувши три золоті нагороди й ставши абсолютною чемпіонкою Європи серед молоді.

Агентство Телевидения Новости

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