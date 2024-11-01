У Харкові повернули у власність громади приміщення у центрі міста

Київською окружною прокуратурою Харкова вжито всіх заходів для повернення Харківській міській територіальній громаді нерухомості площею 80 кв. метрів, розташованої по вул. Данилевського.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що Харківською міською радою у 2017 році прийнято рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності, а саме нежитлових приміщень, шляхом викупу приватним підприємцем без проведення аукціону (конкурсу) за відсутності для цього визначених законом підстав. Мова йде про нездійснення орендарем поліпшень в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна.

Внаслідок допущених порушень законодавства виключено можливість отримати за об’єкт приватизації більше ринкової вартості, адже на аукціон або конкурс такі об’єкти виставляються з початковою вартістю, що дорівнює ринковій, та в ході їх проведення ціна продажу може збільшитись.

Прокуратура у 2020 році звернулась до Господарського суду Харківської області з позовом до Харківської міської ради, Управління комунального майна та приватизації Харківської міської ради та покупця об’єкта приватизації про скасування рішення міськради та визнання недійсним договору купівлі-продажу приміщень, який судом було задоволено.

Разом з цим, після викупу приміщень приватний підприємець продав їх фізичній особі. Окружна прокуратура звернулась з окремим позовом в порядку цивільного судочинства до кінцевої набувачки про витребування у неї приміщень на користь територіальної громади.

У 2024 році Харківський апеляційний суд поставив крапку у цій справі та постановив витребувати приміщення у фізичної особи. Наразі право комунальної власності на зазначені нежитлові приміщення зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Агентство Телевидения Новости