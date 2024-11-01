Оборонцям Куп’янщини передали техніку та обладнання на 5 млн грн

Військових вдалося забезпечити квадрокоптерами, нічними монокулярами, автомобілем, а також 3D-принтером.

Про це повідомляє ХОВА.

Крім цього, за фінансової підтримки Харківського обласного благодійного фонду «Даруй добро» та фермерських господарств «Голдман», «Россолова М.Н.» та «Горизонт» на потреби військових придбали детектор дронів, тепловізори, фотопастки, зарядні станції, квадрокоптери, нічний монокуляр, а також ноутбук і планшет.

«Важливо, щоб громади визначали правильні пріоритети, постійно наголошуємо, що допомога ЗСУ – першочергово. Курилівська громада — спрямувала 3,9 млн грн з бюджету. Кожен автомобіль, кожен безпілотник або тепловізор посилює боєздатність наших підрозділів і, найголовніше, допомагає зберегти життя військових. Дякуємо громадам за ефективну комунікацію з бізнесом, плідну співпрацю та результативну роботу. Окрема подяка підприємцям, які долучаються до важливої справи», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Впродовж року громади Куп’янського району на підтримку військових підрозділів спрямували майже 160 мільйонів гривень.

«Тримаємо постійний зв’язок із підрозділами, які виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку, й намагаємося оперативно реагувати на їхні потреби. У координації з ХОВА продовжуємо залучати громади. Це постійний процес», – додав Андрій Канашевич.

Агентство Телевидения Новости