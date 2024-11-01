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Харківські рятувальники отримали від Швеції пожежну автоцистерну

Харківські рятувальники отримали від Швеції пожежну автоцистерну

Сьогодні благодійники організації «SWEDISH RESCUERS» з Королівства Швеція придбали й передали в якості благодійної допомоги для Харківського гарнізону ДСНС пожежну автоцистерну Scania.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Цей пожежний автомобіль може доставляти до місця пожежі понад 3 тонн води.

Він значно підвищить ефективність дій вогнеборців у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, особливо в період війни, коли ворог безжально нищить об’єкти критичної інфраструктури та вбиває цивільне населення.

Агентство Телевидения Новости

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