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У Харкові в суботу трамвай №7 тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

У Харкові в суботу трамвай №7 тимчасово змінить маршрут: ремонт трамвайної колії

Рух трамваїв на бул. Гончарівському та вул. Москалівській, на ділянці від вул. Полтавський Шлях до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 2 листопада.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамвай №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Миколи Бажана – розворотне коло «Новоселівка».

Агентство Телевидения Новости

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