Біля епіцентру вибуху купа вибитих вікон у багатоповерхівках – Терехов

Біля місця влучання у навколишніх багатоповерхівках вибиті вікна.

Фахівці обстежують ці будівлі на можливі сховані пошкодження, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

На місці працюють усі відповідні комунальні служби та волонтери.

Уся необхідна допомога мешканцям будинків, що поряд з епіцентром вибуху, надається й буде надаватися у повному обсязі.

«Вкотре закликаю усіх харківʼян дослухатися до сигналів повітряної тривоги й бути обережними», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости