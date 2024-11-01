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У Харкові викрили крадія: виніс з квартири знайомої годинник та золотий ланцюжок

У Харкові викрили крадія: виніс з квартири знайомої годинник та золотий ланцюжок

Зловмисником виявився безробітній 28-річний чоловік. Скориставшись відсутністю господарки квартири, він викрав годинник та золотий ланцюжок.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

В жовтні до Харківського РУП № 3 надійшло повідомленнями від мешканки Шевченківського району про те, що у неї з квартири зникли коштовні речі.

Під час досудового розслідування встановлено, що до злочину причетний 28-річний знайомий заявниці, який «приглядав» за житлом потерпілої на її прохання. У квітні 2024 року він взяв з квартири жінки годинник та золотий ланцюжок, поки вона знаходилась у відрядженні. Викраденні речі чоловік здав до ломбарду.

Своїми діями зловмисник спричинив жінці матеріальну шкоду на суму близько 6 тисяч гривень.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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