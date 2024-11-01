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У Харкові зранку в кареті «швидкої» народився малюк
Сьогодні о 7:42 в присутності бригади ЕМД народилася здорова дівчинка, вагою 2200 г, 42 см, за шкалою Апгар – 8 балів.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 507 у складі: лікаря Голубенко Вікторії, медичного брата Аргунова Богдана, водія Ткаченко Олександра.
Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано до лікарні.