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У Харкові зранку в кареті «швидкої» народився малюк

У Харкові зранку в кареті «швидкої» народився малюк

Сьогодні о 7:42 в присутності бригади ЕМД народилася здорова дівчинка, вагою 2200 г, 42 см, за шкалою Апгар – 8 балів.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 507 у складі: лікаря Голубенко Вікторії, медичного брата Аргунова Богдана, водія Ткаченко Олександра.

Жінку разом з новонародженою дівчинкою госпіталізовано до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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