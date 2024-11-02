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Наслідки обстрілів Харкова у жовтні: міськрада оприлюднила статистику

Наслідки обстрілів Харкова у жовтні: міськрада оприлюднила статистику

У жовтні 2024 року у Харкові пошкоджено 380 житлових будинків. Жовтнева статистика показує масштаби руйнувань у Харкові від російських обстрілів і хід відновлювальних робіт.

Дані оприлюднив мер Харкова Ігор Терехов.

«Ці дані збираються з початку війни, але цього разу ми вперше їх оприлюднюємо, аби і харків’яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову», – йдеться в повідомленні.

Закриття вікон, ремонт балконів, дахів – на ліквідацію наслідків кожного обстрілу залучалося понад 450 спеціалістів комунальних служб і до 50 одиниць спецтехніки.

Агентство Телевидения Новости

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