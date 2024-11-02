Кількість штурмів окупантів на Харківщині впала до шести за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 листопада. 983 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет, а також 73 авіаударів, зокрема, скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив 3674 обстріли з них 106 – з реактивних систем залпового вогню, а також використав для ураження 1043 дрона-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Велика Писарівка, Журавка, Хотінь, Тур’я, Миропілля, Дергачі, Куп’янськ, Бочкове, Різникове, Гоптівка, Калинове, Вільхуватка, Надія, Сіверськ, Торецьк, Костянтинівка, Петрівка, Олександропіль, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Курахове, Дальнє, Сухі Яли, Велика Новосілка, Новоандріївка та Львове.

На Харківському напрямку ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Лозової, Кругляківки та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости