Завершено аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Харкову

Унаслідок ракетного удару по Харкову 1 листопада загинув поліцейський, ще 36 працівників поліції та рятувальник. Також зазнали травм 13 цивільних.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області та в Харківській ОВА.

Пошкоджено 20 житлових будівель, шість нежитлових споруд, 19 автомобілів.

Для допомоги потерпілим на місці події було розгорнуто штаб поліції. Із заявами до правоохоронців звернулись 65 громадян.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости