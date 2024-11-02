На Харківщині двоє зловмисників побили перехожого та відібрали телефон і гроші

30 жовтня до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від мешканки села Таранівка про те, що напередодні ввечері невідомі із застосуванням насильства заволоділи майном її зятя.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як з’ясувалося, близько 23:05 потерпілий повертався до дому, коли до нього підбігли двоє чоловіків, почали бити та відібрали барсетку з документами, мобільний телефон Xiaomi Redmi 10 та гаманець з грошима. Після чого втекли.

Зловмисниками виявилися місцеві жителі 2007 та 2005 років народження.

Речові докази вилучено. Місцеперебування викраденого майна встановлено, речі та гроші повернуті власнику.

Слідчі за процесуального керівництва Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили нападникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ. Судом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости