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У Молдові проходить другий тур президентських виборів

У Молдові проходить другий тур президентських виборів

У Молдові 3 листопада проходить другий тур виборів президента, у якому змагаються проєвропейська президентка Мая Санду та Александр Стояногло, висунутий проросійською Партією соціалістів.

Про це повідомляє Європейська правда.

У першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло – майже 26%. 

Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – на території Молдови, а 231 – за кордоном.

Стояногло балансує між Сходом і Заходом, його риторика контрастує з політикою Санду, за правління якої Молдова розірвала зв’язки з Кремлем та підтримала Україну на тлі повномасштабного вторгнення росії. 

Санду заявляє, що Стояногло – людина кремля, а його перемога загрожує невизначеністю та нестабільністю. Стояногло каже, що це неправда, та звинувачує Санду в політиці розколу країни, де значна кількість населення є російськомовним. 

Результати голосування зададуть тон парламентським виборам наступного року, на яких партія Санду буде боротися за збереження більшості.

Агентство Телевидения Новости

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