У Харкові поліція заборонила доньці контактувати з матір’ю через лайку та образи

Поліцейські притягнули жінку до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

2 листопада до ХРУП № 3 звернулася 75-річна жінка з повідомленням, що донька постійно ображає її, погрожує, висловлюється нецензурною лайкою та принижує.

За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашнього насильства.

Щодо 35-річної жінки поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, жінці виписали терміновий заборонний припис на заборону контактувати з матір’ю.

Поліцейські закликають не замовчувати про випадки вчинення домашнього насильства та звертатися на лінію 102 для надання допомоги та притягнення винних до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости