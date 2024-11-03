Примхи погоди: пустелі Саудівській Аравії замело снігом

Уперше в історії у північних регіонах Саудівської Аравії випав сніг.

Про це інформує Independentpersian у неділю, 3 листопада, повідомляє Кореспондент.

Температури тут рідко опускаються так низько, тому цей сніг став справжнім сюрпризом.

Відомо, що нещодавно у цьому регіоні була потужна злива із градом.بارش برف روز شنبه بخش‌های گسترده‌ای از منطقه الجوف در شمال عربستان سعودی را سفیدپوش کرد.به گزارش رسانه‌های سعودی، برف پاییزی پس از دو روز بارش شدید باران و تگرگ این منطقه را در بر گرفت. pic.twitter.com/Eny17IxCna— independentpersian (@indypersian) November 3, 2024

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