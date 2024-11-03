Збирала гриби та заблукала у лісі: на Харківщині поліція розшукала жінку

На Харківщині поліцейські розшукали жінку, яка загубилася в лісі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На лінію «102» звернулася жінка, яка повідомила що в лісі в селі Качалівка загубилася її 29-річна знайома. Жінки разом пішли збирати гриби.

До розшуку зниклої були залучені поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Поліцейські швидко знайшли жінку. Вона пояснила, що разом з подругою збирали гриби, а коли озирнулася не побачила подруги. На вулиці почало швидко темніти, телефон розрядився і вона загубилася.

Працівники поліції вивели жінку з лісу та передали рідним.

Агентство Телевидения Новости