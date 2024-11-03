Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:25
Просмотров: 106

Збирала гриби та заблукала у лісі: на Харківщині поліція розшукала жінку

Збирала гриби та заблукала у лісі: на Харківщині поліція розшукала жінку

На Харківщині поліцейські розшукали жінку, яка загубилася в лісі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На лінію «102» звернулася жінка, яка повідомила що в лісі в селі Качалівка  загубилася її 29-річна знайома. Жінки разом пішли збирати гриби.

До розшуку зниклої були залучені поліцейські сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Поліцейські швидко знайшли жінку. Вона пояснила, що разом з подругою збирали гриби, а коли озирнулася не побачила подруги. На вулиці почало швидко темніти, телефон розрядився і вона загубилася.

Працівники поліції вивели жінку з лісу та передали рідним.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 