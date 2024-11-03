Молдова звинуватила росію в масованому втручанні у другий тур виборів

Радник з національної безпеки чинної президентки Молдови Маї Санду Станіслав Секрієру заявив про масоване втручання росії у другий тур президентських виборів, який відбувається у неділю.

Про це повідомляє Українська правда.

Станіслав Секрієру повідомив, що молдовська влада спостерігає «масоване втручання росії» у виборчий процес. За його словами, йдеться про зусилля з високим потенціалом спотворення результатів голосування.

Влада, зазначив Секрієру, перебуває у стані підвищеної готовності.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.

Секрієру опублікував чергу з автомобілів, які перетинають міст через річку Дністер з придністровського міста Рибниця до міста Резина на правобережжі Дністра. Він нагадав, що влада російської федерації несе відповідальність за те, що відбувається в Придністровському регіоні Молдови, що підтверджено кількома рішеннями ЄСПЛ.

Також, за словами радника Санду, спостерігається організоване транспортування виборців з росії. Автобуси та великі чартерні рейси доставляють виборців на виборчі дільниці в Баку, Стамбулі та Мінську, про що повідомляють російські пропагандистські канали.

Агентство Телевидения Новости