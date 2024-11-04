На Харківщині суд виніс вирок жінці: виправдовувала збройну агресію рф

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 52-річну жінку у поширенні, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму, виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що мешканка міста Валки на власних сторінках у соціальних мережах, у тому числі заборонених в Україні, поширювала дописи, які містять зображення символіки комуністичного тоталітарного режиму.

На світлинах, зокрема, зображені серп і молот, георгіївська стрічка, п’ятикутна зірка, прапор і герб срср. Фотографії жінка супроводжувала підписами, вітаючи своїх читачів «с праздником великого октября».

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну обвинувачена стала активною учасницею проросійських чатів у Telegram. Там жінка ділилася своєю позицією — запевняла інших користувачів, що президент рф «гуманный», стверджувала, що «Харьков скоро будет россией» та повторювала тези роспропаганди. Своєю чергою, українських патріотів вона називала «зомбованими та психічно хворими людьми».

Вона негативно висловлювалась про українських патріотів та схвалювала дії російських військових на території нашої держави.

Протиправний характер висловлювань зловмисниці підтверджено відповідним висновком експертизи.

У судовому засіданні фігурантка визнала свою вину повністю та додала, що потрапила під «негативний вплив».

Вирок винесено Валківським районним судом Харківської області. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости