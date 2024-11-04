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У Харкові затримано грабіжника: побив та забрав телефон у знайомого на Салтівці

У Харкові затримано грабіжника: побив та забрав телефон у знайомого на Салтівці

Близько 5:00 нападник підійшов до знайомого та почав завдавати йому численні удари руками та ногам. Після того, як чоловік упав, зловмисник забрав його мобільний телефон та втік.

Подія трапилась у Салтівському районі, повідомляє поліція Харківської області.

Оперативники відділу кримінальної поліції Харківського районного управління поліції № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець.

У чоловіка виявили та вилучили речові докази.За даним фактом слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших пограбувань на території Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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