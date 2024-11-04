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Наслідки обстрілу Харківського району: пошкоджено будинки та енергооб’єкти, розбито кладовище

Наслідки обстрілу Харківського району: пошкоджено будинки та енергооб’єкти, розбито кладовище

Чотири влучання російської зброї за дві години зафіксовано по Малоданилівській громаді 3 листопада.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Пошкоджено декілька десятків домоволодінь та лінію електропередач. Одна з вирв утворилась фактично на території кладовища.

Також унаслідок прильоту в Малій Данилівці пошкоджені елементи живлення залізниці та з десяток приватних домоволодінь.

Агентство Телевидения Новости

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