Наслідки обстрілу Харківського району: пошкоджено будинки та енергооб’єкти, розбито кладовище

Чотири влучання російської зброї за дві години зафіксовано по Малоданилівській громаді 3 листопада.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Пошкоджено декілька десятків домоволодінь та лінію електропередач. Одна з вирв утворилась фактично на території кладовища.

Також унаслідок прильоту в Малій Данилівці пошкоджені елементи живлення залізниці та з десяток приватних домоволодінь.

Агентство Телевидения Новости