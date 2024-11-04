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Харків почали прикрашати до зимових свят

Харків почали прикрашати до зимових свят

Працівники СКП «Харківзеленбуд» і Центрального парку почали встановлення новорічних декорацій у місті.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Зокрема, комунальники розміщують ілюмінацію на центральній алеї саду ім. Шевченка та біля Сухого фонтану на пл. Свободи.

«Ці декорації багато років прикрашали місто ще до початку повномасштабного вторгнення, однак на початку війни частина з них була пошкоджена. З того, що вдалося зберегти та полагодити, цього року створюють нові святкові композиції», – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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