На сході Франції українських біженців виселяють з державного житла

У регіоні Гранд-Ест у Франції біженці з України отримують листи з проханням звільнити державне житло на тій підставі, що вони «не інтегрувалися професійно». Листа отримала й переселенка з Харкова.

Про це пише видання Le Monde.

41-річна Олеся Болгуновська з Харкова отримала листа з проханням звільнити житло 7 жовтня. Квартиру жінка винаймала в асоціації в Тіонвілі (Мозель). Харків’янка виїхала з України в березні 2022 року зі своєю 63-річною матір’ю та 11-річним сином. Французькою жінка розмовляє не дуже вільно.

«Волонтери відвезли нас від польського кордону до Люксембургу. Звідти ми поїхали до Тіонвіля, де у мене була подруга. Спочатку я не дуже старалася. Я думав, що конфлікт не триватиме довго. Але він затягується, і ситуація в Харкові з кожним днем стає все складнішою», – розповіла харків’янка.

З кінця вересня десятки таких же переселенців, як вона, в районі Гранд-Ест, отримали розпорядження повернути житло, надане їм асоціаціями до 31 жовтня. Українські асоціації визнають, що в інших регіонах «перехід до іншого житла був організований заздалегідь, плавно і без значної напруженості», але зазначають, що «перехід до іншого житла був організований заздалегідь, плавно і без значної напруженості».

Місцеві житлові асоціації, які є авторами листів про виселення, стверджують, що діють на вимогу уряду. У деяких листах, отриманих переміщеними особами, детально описуються причини такого рішення.

«Всі необхідні кроки для професійної інтеграції та автономії були зроблені недостатньо старанно, щоб включити вас у комплексну програму інтеграції в цьому районі», – йдеться в листі, підписаному Асоціацією з прийому та соціальної реінтеграції Мерте-е-Мозель (Association accueil et réinsertion sociale de Meurthe-et-Moselle).

Далі в листі пропонується зацікавленим особам знайти власне рішення щодо переїзду: «Якщо це не вдасться, буде розглянуто питання про направлення до притулку для екстрених випадків».

Агентство Телевидения Новости