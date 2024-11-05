Прощання з полковником поліції Андрієм Матвієнком у Харкові: яким правоохоронця запам’ятали колеги

У Харкові простилися з полковником поліції Андрієм Матвієнком, який загинув унаслідок російського ракетного удару по Харкову першого листопада. 36 поліцейських того вечора зазнали поранень.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП в Харківській обл.

Це людина, яку знали всі в поліції Харківської області. Ви не зустрінете нікого, від рядового до генерала за останні 20 років, які б його не знали, це була дуже позитивна людина, я від нього особисто ніколи не чув підвищеного голосу.

Проститися з Андрієм Матвієнком прийшли рідні, друзі та товариші по службі. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, полковник Андрій Матвієнко був щирим, доброзичливим, надійним другом та досвідченим фахівцем. Вірний присязі та Батьківщині – таким його запам’ятали колеги-правоохоронці.

Володимир Тимошко, начальник ГУНП в Харківській обл.

Він із 24 лютого постійно тут. Увесь лютий, березень, поки не пройшла деокупація, він опікувався саме поліцейськими, які перебували на окупованих територіях, це щоденний зв’язок з ними, це доповідь з пересування ворожих військ. І я його тоді, оскільки він зі всіма ними спілкувався, я його зорієнтував на розвідку ЗСУ, на розвідку ГУР. Він напряму коригував дані щодо пересування ворожої техніки на окупованих територіях, те, що давали наші люди, які залишилися там.

Роман Глущенко, заст. начальника відділу психологічного забезпечення

Ми прийшли майже одночасно, понад 20 років тому. – Яким вам запам’ятався? – Він був завжди веселий дуже.

Андрію Матвієнку було сорок три роки, в нього залишилися дружина та мати. Поховали загиблого поліцейського поруч із батьком.





Агентство Телевидения Новости