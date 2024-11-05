На півночі Харківщини ЗСУ просунулися вперед, – ISW

Українські захисники нещодавно просунулися на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оприлюднений 5 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри від 4 листопада показують, що ЗСУ просунулися на захід від Глибокого на східному березі Трав’янського водосховища.

3 і 4 листопада російські окупанти продовжували атакувати біля Липців та поблизу Вовчанська.

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, заявив, що російські окупанти не проводили штурмів із застосуванням бронетехніки протягом останніх тижнів, а натомість покладалися на ведення штурму невеликими групами піхоти.

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