Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

5 листопада 00:40 Харків, Шевченківський р-н. Потрапляння КАБ в землю, пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Постраждали дві жінки 39 та 40 років.

5 листопада 00:30 Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу, потрапляння в землю на відкритій території, пошкоджено приватний житловий будинок.

5 листопада 4:34 село Уди та село Одноробівка Золочівської громади. Обстріл КАБ по відкритій території.

15:30 село Гусарівка, Барвінківська громада, Ізюмський р-н. Вибух невідомого предмету. Постраждали два підлітки 12 та 13 років.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог 10 разів атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Вишневого, Піщаного, Дружелюбівки, Лозової, Кругляківки.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 127 людей.

Агентство Телевидения Новости