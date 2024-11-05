Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 50

Цієї ночі над Україною було збито 48 «шахедів» та дві ракети

Цієї ночі над Україною було збито 48 «шахедів» та дві ракети

У ніч на 5 листопада 2024 року (із 20:00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в росію, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 