Цієї ночі над Україною було збито 48 «шахедів» та дві ракети

У ніч на 5 листопада 2024 року (із 20:00 4 листопада) ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря по Одещині, атакував керованими авіабомбами Харківщину, випустив 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Орел – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 48-ми ворожих БпЛА в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

30 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще один — повернувся в росію, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости