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У Харкові п’яний водій зранку скоїв ДТП: патрульні склали протокол

У Харкові п’яний водій зранку скоїв ДТП: патрульні склали протокол

Сьогодні зранку, близько 5-ї години, патрульні отримали виклик про ДТП на площі Юрія Кононенка.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з іншим авто.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік погодився.

Огляд на стан сп’яніння водій пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1.63 проміле, що в понад 8 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

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