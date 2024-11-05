Двоє постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову (фото)
За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 4 жовтня близько 00:10 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Харкову, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
На території Шевченківського району зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна прилеглого житлового будинку.
Постраждали двоє мешканців цього будинку: 39-річна жінка дістала поранення склом, її доставлено до лікарні, ще одна жінка 50 років зазнала гострої реакції на стрес.
У Київському районі міста один з авіаційних боєприпасів влучив у відкриту ділянку місцевості, ще один — розірвався у повітрі. Уламками пошкоджено декілька приватних будинків. Без постраждалих.
За попередніми даними, для ударів по Харкову ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували чергові воєнні злочини рф.