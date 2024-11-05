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Двоє постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову (фото)

Двоє постраждалих внаслідок нічного удару по Харкову (фото)

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 4 жовтня близько 00:10 збройні сили рф завдали авіаційних ударів по Харкову, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На території Шевченківського району зафіксовано влучання у лісосмузі. Пошкоджено вікна прилеглого житлового будинку.

Постраждали двоє мешканців цього будинку: 39-річна жінка дістала поранення склом, її доставлено до лікарні, ще одна жінка 50 років зазнала гострої реакції на стрес.

У Київському районі міста один з авіаційних боєприпасів влучив у відкриту ділянку місцевості, ще один — розірвався у повітрі. Уламками пошкоджено декілька приватних будинків. Без постраждалих.

За попередніми даними, для ударів по Харкову ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували чергові воєнні злочини рф.

Агентство Телевидения Новости

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