Ремонт стратегічної траси на Харківщині: на якому етапі роботи

В Ізюмському районі на Харківщині триває ремонт ділянки дороги, якою до найгарячіших ділянок фронту йде військова техніка, транспортують поранених та доставляють людям гуманітарну допомогу та ліки.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорога, крім того, є одним з евакуаційних маршрутів для жителів Борівської громади.

«У травні цього року провели на цій дорогі аварійний ямковий ремонт, що значно покращило умови проїзду. Через аномальну спеку влітку та збільшення навантаження на дорогу, на кількох ділянках утворилася колійність. Проїхати дорогою стало складно не тільки для мешканців громад, а й військовим на автомобілях високої прохідності», – йдеться в повідомленні.

Служба відновлення Харківська розпочала ремонт ділянок. Уже фрезерували асфальт, зміцнили проблемні ділянки та влаштували вирівнюючий шар.

Агентство Телевидения Новости