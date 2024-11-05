За системний проїзд на жовте світло світлофора в Україні позбавлятимуть прав

Якщо водія втретє зловлять на проїзді пішохідного переходу на жовтий сигнал світлофора, йому може загрожувати позбавлення прав від 6 місяців до року.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

При цьому норма стосовно малозначності порушення застосовуватися не буде. Відповідний законопроєкт 12172 подала група народних депутатів, серед яких голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Так, статтю 122 КУпАП пропонується доповнити нормою, за якою порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, 1020 грн.

При цьому, якщо водія вже двічі протягом року штрафували за порушення правил проїзду пішохідних переходів, перехресть, обгону і зустрічного роз’їзду, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, – то його чекає штраф 2 550 грн вкупі з позбавленням права керування на строк від 6 місяців до одного року.

Усним зауваженням обмежитися буде неможливо (зміни до ст. 22 КУпАП).

Агентство Телевидения Новости