Франція допоможе Харкову створити «енергетичний острів»

Французькі партнери долучаться до створення в місті Харкові так званого «енергетичного острова».

Про це сьогодні, 5 листопада, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов.

Мер зазначив, що для Харкова, який через ворожі обстріли втратив власну генерацію електроенергії, це питання є вкрай важливим.«Нам необхідно збудувати так званий «енергетичний острів», щоб мати стале електропостачання. Від цього залежить те, як житимуть харків’яни. Під час перемовин з послом Франції ми намітили певні кроки, щоб Франція долучилась до реалізації цього проєкту. Є впевненість, що ми разом побудуємо цей «острів», і Харків буде практично незалежним в енергетичному плані. Так, це певний час, процедури, але ми рухаємось у цьому напрямку, і я впевнений, що ми це зробимо», – наголосив Ігор Терехов.

Також мер зазначив, що реалізація цього проєкту є дороговартісною, тому міська влада активно працює над залученням фінансування з боку держави та міжнародних партнерів.

Агентство Телевидения Новости