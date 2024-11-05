Понад 400 будинків зазнали руйнацій в громаді під Харковом за два місяці

За останні два місяці в Малоданилівській громаді зазнали руйнувань понад 400 будинків. Від обстрілів страждають жителі селища Мала Данилівка та села Черкаська Лозова.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Саме в Малій Данилівці та Черкаській Лозовій сьогодні найбільше пошкоджених та знищених об’єктів.

Для ліквідації наслідків та закриття контуру пошкоджених об’єктів жителі отримують будівельні матеріали.

Це кризові заходи. Щоб отримати компенсацію звернутися в селищну раду, дочекатися комісії та складання акту фіксації, проведення технічного звіту за потреби, завантаження всіх даних до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

«Варто розуміти що обсяги роботи з фіксування, актування, визначення ступенів руйнації колосальні. В Малоданилівській селищній раді працює Комісія з обстеження об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости