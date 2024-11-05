У Харкові графіки руху поїздів метро тепер доступні онлайн

Графіки руху поїздів Харківського метрополітену опубліковані на офіційному сайті підприємства. З ними можна ознайомитися в підрозділі «Графіки руху поїздів» розділу «Пасажирам».

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».

Відповідна інформація доступна для перегляду зі стаціонарних комп’ютерів, ноутбуків, планшетів або смартфонів.

«Інформацію щодо графіків руху поїздів було вирішено опублікувати задля зручності користування харків’ян та гостей міста метрополітеном, та у відповідь на чисельні прохання пасажирів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости