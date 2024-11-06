Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:01
Просмотров: 58

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів», – зазначив Железняк.

За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

«Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан», – констатував Железняк.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 