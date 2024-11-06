В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів», – зазначив Железняк.

За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

«Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан», – констатував Железняк.

Агентство Телевидения Новости