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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію. Вони діятимуть до 7 лютого 2025 року.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів», – зазначив Железняк.
За даними нардепа, воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.
«Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан», – констатував Железняк.