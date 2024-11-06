Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 33

Більше ніяких війн під час мого президентства, – Трамп

Більше ніяких війн під час мого президентства, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що його мета – зупинити всі війни у світі.

Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни», – заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для «демократії» та «свободи».

Він також пообіцяв розкрити «славну долю Америки» та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія – повернути країні велич.

Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.

«Наш успіх об’єднає нас», – зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 