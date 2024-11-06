Більше ніяких війн під час мого президентства, – Трамп

Дональд Трамп заявив, що його мета – зупинити всі війни у світі.

Посилаючись на свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни», – заявив Трамп.

Трамп назвав це важливою перемогою для «демократії» та «свободи».

Він також пообіцяв розкрити «славну долю Америки» та створити найкраще майбутнє для громадян, додавши, що його місія – повернути країні велич.

Покликавши до єдності, Трамп сказав, що настав час залишити розбіжності останніх років у минулому.

«Наш успіх об’єднає нас», – зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Агентство Телевидения Новости