У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами

Працівники поліції виявили посвідчення водія з ознаками підробки.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

5 листопада, уночі, під час патрулювання на вулиці Полтавський шлях патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався в комендантську годину.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости