У Харкові патрульні виявили водія з підробленими документами
Працівники поліції виявили посвідчення водія з ознаками підробки.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
5 листопада, уночі, під час патрулювання на вулиці Полтавський шлях патрульні зупинили автомобіль Audi, який рухався в комендантську годину.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що дане посвідчення відсутнє у наявних базах даних.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.