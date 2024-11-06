П’ять років за ґратами: СБУ викрила інформатора, який розвідував місця дислокації ЗСУ на Харківщині

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один ворожий інформатор, який збирав розвіддані про місця базування Сил оборони на території Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Засуджений – 46-річний ніде не працюючий мешканець Харківського передмістя.

Окупанти залучили його до співпраці на початку квітня цього року через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм.

Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку рф, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

Після того як він «клюнув» на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

За наявними даними, така інформація потрібна була агресору для підготовки нових ракетно-дронових ударів та прориву диверсійно-розвідувальних груп до північних околиць міста.

Служба безпеки затримала ворожого поплічника у червні цього року під час проведення контррозвідувальних заходів у регіоні. У нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своєю російською «подругою» та фотофіксації військових об’єктів.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Враховуючи визнання чоловіком своєї вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю цього злочину, суд засудив його до 5 років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости