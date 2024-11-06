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Запроваджувала російські стандарти освіти на Харківщині: поліція виявила жительку Куп’янщини

Запроваджувала російські стандарти освіти на Харківщині: поліція виявила жительку Куп’янщини

Поліція викрила жінку, яка запроваджувала російські стандарти освіти у дитячому центрі творчості у Куп’янському районі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У червні 2022 року жінка пішла на співпрацю з ворогом та добровільна обійняла посаду «и.о. директора Купянского центра детского и юношеского творчества временной гражданской администрации Купянского района».

За керівництва зловмисниці освітній процес здійснювався російською мовою. Вихованцям, учням і слухачам нав’язували патріотизм до ворожої держави, повагу до народних звичаїв, традицій, національних цінностей країни-агресора.

За даним фактом слідчі Куп’янського райвідділу поліції ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

45-річній зловмисниці заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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