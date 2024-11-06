Сирський оголосив результати дій ЗСУ на Курщині

За три місяці операції українських військ у Курській області російська армія втратила понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717.За той же період знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, 5 РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки», – написав Сирський у Телеграм.

Він зазначив, що наразі росія зосередила на Курщині 45 тисяч військових, і намагається збільшити їх кількість.

«Власних військ росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї», – підкреслив головнокомандувач.

Також Сирський розповів, що за проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 військовослужбовців ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости