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Харківщина отримала три автомобілі швидкої допомоги

Харківщина отримала три автомобілі швидкої допомоги

Нові автівки класу Б для обласної екстреної медичної допомоги передала Фундація Олени Зеленської.

Про це повідомляє ХОВА.

Карети «швидкої» оснащені необхідним обладнанням для надання екстреної допомоги: апаратом ШВЛ, дефібрилятором та ін.

Для Харківщини така допомога надважлива, адже щодня «екстренка» виїжджає на місця ворожих прильотів. Нерідко автівки зазнають пошкоджень.

Також Фундація забезпечила медичним обладнанням Обласний кардіологічний центр та Люботинську міську лікарню. Профінансована відбудова травматологічного відділення Чугуївської центральної лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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